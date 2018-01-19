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Отдых в Турции подорожает
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Отдых в Турции подорожает 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Владельцы гостиниц в Турции намерены постепенно поднимать цены на отдых. Об этом глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркан Ягджи рассказал изданию The Hurriet Daily News.

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Всего в прошлом году Турцию посетили 32 миллиона иностранцев, из них 4,7 миллиона были туристами из России. Рост турпотока составил более 50 процентов. Согласно данным по раннему бронированию, в новом курортном сезоне ожидается увеличение туристического потока в страну, в том числе и из России.

В связи с этим отельеры задумываются о возможности увеличить прибыль и планируют обновить цены. Основная их цель — выровнять баланс между качеством и ценой отдыха. По словам главы Ягджи, рост стоимости отдыха будет постепенным.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рекомендовала россиянам увезти детей в Турцию на время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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