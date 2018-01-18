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«Аэрофлот» отменил сразу 12 рейсов в Италию
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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов в Италию из-за забастовок в аэропортах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В "Аэрофлоте" объявили об отмене рейсов в Италию. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"В связи с проведением национальной забастовки компаний по наземному обслуживанию Италии, Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 19 января 2018 года", — говорится в сообщении.

В частности будут отменены некоторые рейсы в Рим, Милан, Венецию и обратно, а также изменено время других рейсов Москва-Милан и Москва-Рим.

Сообщается, что пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота".

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