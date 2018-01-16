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Перевозчики в РФ станут оформлять авиабилеты за 48 часов
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«Ъ»: Росавиация обяжет перевозчиков оформлять авиабилеты за 48 часов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Росавиация поддержала предложение туроператоров обеспечить бронирование и оформление билетов по маршруту "туда-обратно" на чартерные рейсы не менее, чем за 48 часов до первого вылета. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что также может быть организован доступ туроператоров в электронную систему оформления авиаперевозок, таким образом, они смогут самостоятельно бронировать билеты. В обоих случаях Росавиация поставила условие полной оплаты чартерных рейсов самими туроператорами.

По словам сенатора Игоря Фомина, Совет Федерации начнет разработку закона, вносящего изменения в авиационные правила и Воздушный кодекс.

"Затем поправки будут вынесены на предварительное согласование правительства. Поддержка со стороны Росавиации позволит нам ускорить этот процесс", — подчеркнул Фомин.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, как следует формировать туры в Египет.

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