Перевозчики в РФ станут оформлять авиабилеты за 48 часов

«Ъ»: Росавиация обяжет перевозчиков оформлять авиабилеты за 48 часов

Росавиация поддержала предложение туроператоров обеспечить бронирование и оформление билетов по маршруту "туда-обратно" на чартерные рейсы не менее, чем за 48 часов до первого вылета. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что также может быть организован доступ туроператоров в электронную систему оформления авиаперевозок, таким образом, они смогут самостоятельно бронировать билеты. В обоих случаях Росавиация поставила условие полной оплаты чартерных рейсов самими туроператорами.

По словам сенатора Игоря Фомина, Совет Федерации начнет разработку закона, вносящего изменения в авиационные правила и Воздушный кодекс.

"Затем поправки будут вынесены на предварительное согласование правительства. Поддержка со стороны Росавиации позволит нам ускорить этот процесс", — подчеркнул Фомин.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, как следует формировать туры в Египет.