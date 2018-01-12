Полицейским разрешили отдыхать в 13 странах

Глава МВД утвердил список стран, в которых разрешено отдыхать сотрудникам ведомства, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По информации АТ, в конце декабря Владимир Колокольцев подписал распоряжение, согласно которому служащие Министерства внутренних дел России могут проводить свои отпуска в 13 странах: в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Армении, Азербайджане, Абхазии, Южной Осетии, Вьетнаме, Китае и на Кубе.

«Военно-политическая, криминогенная, санитарно-эпидемиологическая и природно-климатическая обстановки» в каждой из них признаны безопасными для отдыха правоохранителей.

Ассоциация туроператоров отмечает, что среди перечисленных стран лишь Абхазия, Вьетнам, Китай и Куба являются «пляжными направлениями», поездки в Узбекистан ограничены сезонностью и высокой ценой авиабилетов, туры в Киргизию и Казахстан на российском рынке представлены слабо, в Таджикистан и Южную Осетию они практически не представлены, а визы в Туркмению россиянам получить «довольно сложно».