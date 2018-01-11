Ещё
Госдеп уравнял туризм в России с Ливаном и Гондурасом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп уравнял туризм в России с Ливаном и Гондурасом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Госдепартамент опубликовал перечень стран, посещение которых не рекомендуется гражданам США. Список опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Россия оказалась в данном списке на одном уровне с Кубой, Турцией, Ливаном, Нигером, Гондурасом и еще рядом государств. Госдеп пометил страны как «рекомендованные к пересмотру», то есть американцам предлагают еще раз взвесить возможные риски перед отправлением.

Всего ведомство разделило страны на четыре группы. В первую, безопасную, вошли страны восточной Европы, многие экзотические страны, а также ряд государств Африки, в частности, Руанда и Гамбия. Кроме того, в данной группе оказались Южная Корея, Вьетнам, Ангола, Лаос и Туркменистан.

Ко второй группе были отнесены страны, в которых необходимо соблюдать повешенную настороженность. В нее вошла Западная Европа, Индия, Китай, а также Косово, Танзания и Украина.

Россия оказалась в третьей группе из-за «угрозы терактов, домогательств и гражданских беспорядков». Американцам предписывается не посещать регионы Северного Кавказа, а также Крым.

Четвертая группа включает в себя однозначно не рекомендованные к посещению страны, в частности, КНДР, Сирия, Ирак и Афганистан.

Lenta.ru: последние новости
Названа дата возобновления полетов в Египет Экстравагантный секс британского туриста с тайкой закончился ее смертью Отель предложил одиноким постояльцам пообниматься с собакой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США придумали новый способ «устрашить» Россию
В Польше назвали причину крушения борта Качиньского
Сенат потребовал от Трампа наказать РФ
Почему Бабаян не родила Державину детей
Хокинг пообещал ад на Земле
Видео
00:00
В Набережных Челнах грунт провалился под многоэтажкой
Происшествия
00:35
Европа отказалась от главного конкурента «Протона»
Наука и техника
01:23
Племянник рассказал о последних днях Державина
Шоу-бизнес
01:03
Семья Шурыгиной отреагировала на УДО Семёнова
Шоу-бизнес
05:16
Соловьев объяснил победу «России 1» над Первым каналом
Общество Экономика
01:11
Захарченко дал новое объяснение своему богатству
Происшествия
00:34
Собчак пожаловалась на угрозы из-за слов о Крыме
Политика
01:23
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Шоу-бизнес
02:29
Пенсионный ад: как не окончить жизнь в нищете
Личный счет Статьи
01:23
Смерть Державина шокировала артистов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение