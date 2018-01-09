Туроператоры открыли россиянам Египет

Россиян отправят на египетские курорты через Каир

После возобновления авиаперелетов по маршруту Москва—Каир российские туроператоры решили начать продажу путевок на египетские курорты, куда пока не отправляются рейсы из России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Как рассказал изданию гендиректор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев, его компания планирует начать продажу индивидуальных туров с вылетами в феврале. Перевозить туристов будут «Аэрофлот» и Egyptair. Один из собеседников газеты заявил, что Anex tour и «Библио глобус» начали продажу наземных услуг в Египте. Кроме тог, некоторые туроператоры уже предлагают забронировать номера в отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Тополкараев пояснил «Коммерсанту», что из столицы Египта туристов будет развозить по курортным городам наземный транспорт. Также россияне смогут воспользоваться внутренними рейсами. Расстояние от Каира до Хургады составляет 452 километра, до Шарм-эш-Шейха — 513 километров. По расчетам главы НТК «Интурист», внутренний перелет увеличит стоимость поездки на 150–200 долларов (примерно на 8550-11400 рублей) на туриста.

В декабре президент России Владимир Путин посетил Египет и заявил, что Россия в целом готова восстановить прямое авиасообщение со страной. Соответствующий указ глава государства подписал 4 января 2018 года. Речь пока идет только о Каире, Хургада и Шарм-Эш-Шейх еще не прошли аттестацию по мерам авиационной безопасности. СМИ писали, что путевки в Египет в 2018 году будут стоить примерно 35-40 тысяч рублей на человека.