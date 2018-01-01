Красное море потопит Крым

Крым на туристическом рынке в 2017 году активно потеснила Турция. Поток отдыхающих на полуостров, по официальным данным, снизился на 5%. По неофициальным оценкам, падение было в 6 раз больше. Кто приедет отдыхать в Крым в 2018 году и сколько туристов «оттянет» на себя Египет, разбиралась «Газета.Ru».

Популярность крымских курортов у россиян падает. На фоне открытия Турции в прошлом году турпоток на полуостров, по официальной статистике, снизился на 4-5%. Источник на туристическом рынке считают, что эти цифры серьезно занижены, и на самом деле «в целом туроператоры видели снижение по организованному потоку на 25-30%».

Крыму пока не хватает развитой инфраструктуры, чтобы соперничать с зарубежными курортами и даже с некоторыми курортами Краснодарского края, отмечает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

В 2014-2016 гг. многие россияне съездили отдохнуть в Крым, тогда ежегодно рост спроса был 20-30%. Однако далеко не все путешественники возвращаются туда после первой поездки — их отпугивает инфраструктура, сервис и иные сложности, которых они могут избежать на других курортах, добавляет он. Среди причин недовольства туристы называют завышенные цены на проживание и услуги, плохое оснащение пляжей и прибрежной зоны.

Инфраструктура и транспортная доступность сегодня являются основными проблемами курортов в Крыму, соглашается источник в отрасли. Сейчас ни сервис, ни цены, ни дорога не устраивают туристов. Кроме того, большая ошибка жить в паразитической позиции, что федеральный центр за все заплатит, добавляет он.

При этом, в следующем году Крым станет одним из пилотных регионов, где будет введен курортный сбор — на полуострове он будет одним из самых низких — 10 рублей в день с человека.

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Полученные средства планируется направить на улучшение инфраструктуры курортных городов.

По данным Ростуризма, в 2017 году Крым посетили больше 5,2 млн человек. По словам представителей отрасли, в Турции отдохнули более 4,7 млн туристов из РФ, турпоток на курортах Краснодарского края составил — 14 млн человек.

В следующем году конкурентная борьба за российского отдыхающего может стать еще жестче — с февраля планируется возобновить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом.

Соответствующее соглашение подписали за две недели до нового года министр транспорта России Максим Соколов и его коллега из Египта Шериф Фатхи. Речь, правда, пока идет только о рейсах между Москвой и Каиром, но эксперты и чиновники говорят, что это — только начало. Следующим шагом станет открытие полетов в аэропорты курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада, после приведения их в соответствие с требованиями безопасности.

Россия прервала авиасообщение с Египтом осенью 2015 года, после того, как в результате теракта над Синаем произошло крушение самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

Нужно понимать, что конкуренция будет только усиливаться, и не должно быть никаких тепличных условий для российского туризма, подчеркивают в Ростуризме.

Открытие для россиян египетских курортов вынудит наших отельеров и турбизнес еще активнее работать над повышением конкурентоспособности своих предложений, над улучшением качества обслуживания туристов, что опять-таки благо для наших граждан.

Поэтому мы будем приветствовать возобновление авиасообщения и, соответственно, туристического обмена с Египтом, но при безусловном обеспечении безопасности наших граждан, подчеркивает представитель ведомства.

Открытие Турции замедлило рост турпотока в Крым в 2017 году, возобновление чартерных перевозок в Египет может стать еще одним негативным фактором для туристической отрасли полуострова, отмечает Гинес.

Однако его влияние будет меньшим, чем открытие Турции, так как она конкурирует с Крымом летом, а в Египте купальный сезон длится фактически целый год, добавляет он.

Египет летом крайне недорогой, поэтому люди, которые хотят на море и желают сэкономить и при этом не боятся сильной жары, конечно, туда направятся,

обращает внимание руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России и гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. В любом случае в сфере внутреннего туризма небольшая корректировка будет, добавляет он.

Египет может отнять достаточно большую долю туристического потока, до 15-20%, на что отечественные курорты, возможно, будут вынуждены отреагировать снижением цен, полагает генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.

Альтернатив Египту по цене и набору услуг немного: пара путешественников легко может отдохнуть на 50 тысяч в all inclusive (с перелетом), отмечают эксперты сервиса Aviasales. Найти в январе что-то похожее в Израиле или ОАЭ просто невозможно, а летом в Крыму с таким качеством и набором услуг вряд ли удастся отдохнуть, добавляют в компании.

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В 2017 году среди россиян была заметна тенденция экономить на пляжном отдыхе. По данным Ростуризма, в 2016 году 38% опрошенных граждан были готовы потратить на поездку к морю от 60 до 100 тысяч рублей, а в 2017 году — треть россиян согласна заплатить только от 30 до 60 тысяч рублей.

По данным Aviasales, средняя стоимость перелета из Москвы в Симферополь и обратно в 2017 году составила 10 402 рублей, в летний сезон — 15 403 рубля. Глава Ростуризма летом отмечал, что средняя стоимость проживания в отелях Крыма составляет 3,2 тыс. рублей в сутки, а санаторно-курортная путевка с учетом лечения — не менее 3,6 тыс. рублей в день.

С учетом расходов на питание, транспорт и услуги пляжной зоны в среднем отдых на полуострове обходился россиянам не дешевле путевки в Турцию.

Цены на отдых в Крыму могут еще вырасти — после 2019 года правительство не планирует продлевать действие нулевой ставки НДС на полеты в Симферополь, что, несомненно, отразится на стоимости билетов.

Впрочем, на туристическом рынке не торопятся предрекать провал туристического сезона-2018 в Крыму. Полуостров, по сути, является социальным и политическим проектом страны, и туристический поток туда формируется по-другому, он может управляться искусственно, поясняет источник в отрасли.

При тех инвестициях, которые идут в регион, в том числе и дорогостоящее строительство Керченского моста, аэропорта в Симферополе, наполнить Крым туристами не составит труда: это могут быть военные, сотрудники правоохранительных органов, социально незащищенные слои населения и другие категории граждан, отмечает он.