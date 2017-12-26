Туристов предупреждают об опасности в Таиланде и Вьетнаме

Ростуризм предупредил об опасности поездок в Таиланд и Вьетнам

На Таиланд и Вьетнам надвигается мощный тайфун «Тембин». Ростуризм призвал россиян в этих странах к осторожности.

Федеральное агентство по туризму России предостерегло граждан стран, которые находятся в Таиланде и Вьетнаме или запланировали поездки в эти страны. Предупреждение появилось на официальном сайте ведомства.

Опасность связана с мощным тайфуном «Тембин», который ранее обрушился на Филиппинские острова, а после продолжил движение в сторону Таиланда и Вьетнама.

«Согласно прогнозам, он окажет своё воздействие на южную часть Вьетнама 26 декабря 2017 года и достигнет восточного побережья Таиланда 27 декабря 2017 года», — сообщается в заявлении.

В связи с возможной опасностью Ростуризм порекомендовал россиянам учитывать погодные условия, соблюдать меры предосторожности и подчиняться требованиям местных властей в случае экстренной ситуации. Кроме того, ведомство призвало туристических операторов информировать о тайфуне россиян, которые покупают путевки в Таиланд и Вьетнам.