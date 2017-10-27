Тест: Российская гостиница или зарубежная тюрьма?

В следующем году тысячи иностранцев приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. Российские города готовятся к этому событию: благоустраивают улицы, строят стадионы, открывают новые гостиницы и ремонтируют старые. На фоне русофобских настроений иностранцы могут думать, что в российских отелях будет страшнее, чем в некоторых местных тюрьмах. Это, конечно же, не так, хотя разница иногда действительно не очевидна (и это не камень в огород наших отелей). Сможете ли вы отличить российскую гостиницу от тюрьмы за рубежом?