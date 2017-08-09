Туристы собрались зимой на море

Они стали заранее бронировать пляжные туры



Ставшие полноценной заменой Египту пляжные направления Таиланда, Доминиканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) показывают заметный рост туристического спроса на зимний сезон, свидетельствуют данные участников туррынка. Интерес путешественников к европейским направлениям на фоне дорожающего евро, напротив, может сократиться.





Лидером этапа ранних бронирований на зимний период стали дальнемагистральные направления, рассказали опрошенные «Ъ» участники туристического рынка. Так, по данным Onlinetur.ru, число запросов на туры в Таиланд и Вьетнам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в три раза. Аналогичный рост спроса показывают ОАЭ. Представитель Onlinetur.ru Игорь Блинов связывает рост интереса к азиатским направлениям с желанием путешественников сэкономить, покупая тур заранее, а спрос на курорты ОАЭ — с упрощением процедуры въезда (с февраля россияне могут получить туристическую визу на границе бесплатно). Аналогичную тенденцию заметили и в Travelata.ru. По расчетам этого сервиса, доля Таиланда в общей структуре бронирований на зимний сезон за год выросла с 17% до 32%, Доминиканской Республики — с 2% до 9%, ОАЭ — с 4% до 14%. При этом доля Индии сократилась с 43% до 15%.



Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий также обращает внимание на незначительный рост интереса к России в период ранних продаж. Если в 2016 году внутренние туры занимали в этот период 3% продаж, то сейчас их доля выросла до 6%. «При этом 70% из них приходится на Красную Поляну, видимо, в прошлом году многие туристы столкнулись с нехваткой здесь мест в период новогодних праздников», — рассуждает он. Но другие сервисы этого тренда пока не заметили. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин говорит, что бронирований по России пока не было: внутренние туры путешественники традиционно покупают позже. Он называет лидером текущих продаж Индию, куда собираются 32% туристов, Таиланд (20%), Чехию (12%) и Италию (8%).



Похожие данные приводят туроператоры. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указывает, что в среднем по рынку спрос на зимние поездки в Доминиканскую Республику и Таиланд вырос на 11–12%. Но выводы, по ее мнению, делать преждевременно. «Например, в летнем сезоне на этапе раннего бронирования многие зарубежные направления показывали взрывной рост, но по итогам сезона средний показатель составил 15%, за исключением Турции, продажи которой выросли на 120%», — рассуждает она. Похожая ситуация с резким увеличением спроса на этапе раннего бронирования и его постепенным замедлением может сложиться и в зимнем сезоне. Представитель Tez Tour Лариса Аханова тоже называет лидерами роста Таиланд (увеличение на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Доминиканскую Республику (28%), Мальдивы (20%) и ОАЭ (100%). Если популярность последнего направления она объясняет ослаблением визовых требований, то рост остальных, по ее мнению, может быть связан с увеличением интереса к странам, куда турпутевки номинированы в долларах, на фоне укрепления евро и удорожания поездок в Европу. Но в TUI Russia называют лидером спроса горнолыжные туры в Андорру, также популярностью у клиентов туроператора пользуются Болгария и Италия. В компании также отмечают общий рост продаж.

Если наметившаяся на этапе ранних бронирований тенденция сохранится, то зимний сезон станет логичным продолжением летнего, основной тенденцией которого стала переориентация россиян на бюджетные зарубежные направления пляжного отдыха. По словам Ларисы Ахановой, Доминиканская Республика, Мальдивы и ОАЭ сейчас все чаще рассматриваются путешественниками как бюджетные круглогодичные пляжные направления, ставшие заменой Египта, продажа туров в который не ведется конца 2015 года.



Александра Мерцалова