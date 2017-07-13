Россиян выгнали из турецких отелей раньше срока

В Турции более 200 российских туристов выселили из отелей на два дня раньше указанного в туре срока. Организацией отдыха занималась компания «TUI». Об этом сообщает «Экспресс газета».



«За три дня до поездки мы узнали, что прилетаем 15 июня поздно вечером, и у нас не будет даже ужина, потому что мы заселимся только в одиннадцать вечера. Получается, пропал один день. Обратный билет был на 24 июня. К отелю у нас претензий не было, все на соответствующем уровне. Но 20 июня я под дверью нашла листок, что было объявлено, что мы улетаем не 24 июня, а 22-го. Мы все возмутились. Некоторые предлагали даже доплатить, лишь бы остаться. Но представитель туроператора сказал: «Нет, вы на вылет!», - заявила одна из пострадавших москвичка Ирина Архангельская.

