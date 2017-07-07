В Турции задержали обманом отдыхавших в All Inclusive-отеле россиян

В Турции трех российских туристов задержали после того, как они попытались бесплатно отдохнуть в четырехзвездочном All Inclusive-отеле. Об этом сообщает Hurriyet

Речь идет о 41-летнем мужчине и двух женщинах 37 лет и 41 года. Они приехали на курорт Кемер и остановились в квартире своего знакомого. Неизвестным способом они получили браслеты расположенной рядом с домом их друга гостиницы, которые выдаются только постояльцам.

С помощью браслетов туристы бесплатно пообедали в отеле и выпили много алкоголя. В итоге на них обратили внимание сотрудники гостиницы и вызвали полицию. Россияне попытались сбежать, но их удалось задержать.

Туристам предъявили обвинение в мошенничество. Суд обязал россиян возместить гостинице стоимость своего обеда, после чего их отпустили.