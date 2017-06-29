Cамолеты не могли сесть в Шереметьево из-за Медведева

По словам российского туриста Виктора, вернувшегося из Анапы, его самолет приступил к снижению, но в последний момент снова набрал высоту и скорость.

«Было ощущение неприятного непонимания, что происходит. Когда самолет идет на один круг — каждый бывал в такой ситуации, такое часто бывает — когда это повторяется еще раз и еще раз, стюардессы молчат», - рассказал Виктор.

Позже экипажу пришлось развернуть самолет в «Домодедово» на дозаправку. Уже после посадки пассажирам объяснили, что приземлиться в «Шереметьево» не удалось из-за правительственных вертолетов.

После проверки премьер-министр обратил особое внимание на то, что о пассажирах необходимо заботиться.