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Cамолеты не могли сесть в Шереметьево из-за Медведева
Из-за вертолета премьер-министра Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе посетил московский аэропорт «Шереметьево», обычным самолетам пришлось кружить в воздухе или разворачиваться в другие аэропорты. О происшествии "Дождю" рассказали очевидцы. По их словам, самолеты не могли получить разрешение на посадку в воздухе по несколько часов.
По словам российского туриста Виктора, вернувшегося из Анапы, его самолет приступил к снижению, но в последний момент снова набрал высоту и скорость.
«Было ощущение неприятного непонимания, что происходит. Когда самолет идет на один круг — каждый бывал в такой ситуации, такое часто бывает — когда это повторяется еще раз и еще раз, стюардессы молчат», - рассказал Виктор.
Позже экипажу пришлось развернуть самолет в «Домодедово» на дозаправку. Уже после посадки пассажирам объяснили, что приземлиться в «Шереметьево» не удалось из-за правительственных вертолетов.
В «Шереметьево» Медведев прилетел с целью проверить аэропорт к готовности чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вместе с ним также прибыли помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
После проверки премьер-министр обратил особое внимание на то, что о пассажирах необходимо заботиться.
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