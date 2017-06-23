Турецкий отель попытался штрафовать туристов за недоеденную пищу

Турецкий отель с системой «все включено» начал штрафовать за недоеденную постояльцами пищу, взятую ими со шведского стола. Об этом в сообществе «Типичный турист» в «ВКонтакте» написала пользовательница Марьяна Лешукова.

В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию с правилами гостиницы. Там говорится, что отдыхающий заплатит 10 долларов, если оставит более половины тарелки недоеденной пищи.

«Убедительная просьба — рассчитывать свои силы. Шведский стол означает, что вы можете неоднократно подходить к столу и брать добавку», — подчеркивается в тексте документа.

По словам Лешуковой, сотрудники отеля следят за исполнением данного правила. «Стоят надзиратели и проверяют, больше ли полтарелки съел турист», — рассказала женщина.

Название отеля она не уточнила. По информации HotLine.travel, речь идет о трехзвездочной гостинице SefikBey на курорте Кемер в Анталье.

Сотрудники онлайн-журнала о путешествиях смогли связаться с представителями одного из туроператоров, работающих с данным отелем. После этого объявление с упоминанием штрафа было убрано.