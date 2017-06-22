Более 500 туристов не могут вылететь из Москвы в Анталью из-за поломки самолётов

аэропорту Внуково более 500 туристов 16 часов ждут вылета в Турцию. Причина задержки рейсов – поломка самолётов. Об этом сообщает портал LIFE

«На словах говорят, что гостиницу предоставят, но пока ничего не предоставлено. Задержка продлена до 11 утра 23 июня. Будет ли вылет — неизвестно. Росавиация Ростуризм открещиваются от помощи и отправляют по всем вопросам в Tez Tour и в «Тройку». В Tez Tour и в Тройке просто не берут трубки», — заявил один из туристов.

Организацией тура занималась компания Tez Tour. Туристы должны были вылететь в Анталию. На настоящий момент рейсы не отменили. Всем ожидающим раздали бутылки с водой, однако еду до сих пор не предоставили. Всего вылета ожидают четыре рейса.