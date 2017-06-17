Социологи составили портрет российского путешественника

Число российских туристов, выезжающих за рубеж, в прошлом году заметно сократилось. Однако тратить они стали больше. Об этом сообщает греческий сайт money-tourism.gr со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon, изучившем тенденции, связанные с российским туризмом.

Как сообщается, в среднем расходы россиян в 2016 году увеличились на 40%. Для сравнения: в 2015 году они составляли 570 евро против 730 евро в 2016 году. Сокращается число российских туристов с бюджетом менее 635 евро на человека, людей же с бюджетом более 635 евро на человека становится больше.

Сейчас свыше половины (55%) туристов тратят более 40 тысяч рублей на человека. У 45% туристов расходы меньше 40 тысяч рублей на человека. В 2015 году их было соответственно 33% и 67%. В 2013 году расходы российского путешественника в среднем составляли 830 евро за поездку), в 2014 году – 740 евро, в 2015 году – 570 евро, в 2016 году – 730 евро.

69% россиян, посетивших зарубежные страны за последние 12 месяцев, воспользовались услугами бюро путешествий. Только 31% россиян с доходом выше среднего, организовали свои поездки за границу самостоятельно. Эта категория туристов посещала в основном европейские страны.

Согласно профилю российского путешественника, соотечественники в возрасте от 16 до 20 лет чаще всего путешествуют с целью участия в культурно-массовых мероприятиях, россияне в возрасте между 21 и 40 годами предпочитают курорты или круизы, но реже посещают достопримечательности, родственников и друзей. А те, кто старше 51 года, отдают предпочтение посещению достопримечательностей, родственников и друзей.