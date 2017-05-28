Отдых в Крыму в 2017 году будет дешевле, чем в Турции

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий считает, что цены на отдых в Крыму в высокий сезон будут ниже, чем в Турции.

РИА Новости «Сегодня Турция уже объявила о своих ценах на активную часть сезона, и они выше, чем в Крыму», — сказал он, сообщает

В этом сезоне, по данным министра, полуостров уже посетило 750 тысяч туристов. По его словам, в этом году ситуация похожа на прошлогоднюю.

«Мы идем нога в ногу с 2016 годом. Раннее бронирование у нас прошло недостаточно активно, это надо признать, но мы очень надеемся, что ситуация в корне изменится в июне и июле», — сказал Стрельбицкий.