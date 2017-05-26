Российские туристы 14 часов прождали вылета из Турции

Пассажирам российской чартерной авиакомпании Azur Air пришлось 14 часов ждать вылета из турецкого курорта Анталья в Екатеринбург. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает агентство «УралИнформБюро»

Boeing 767-300 должен был прибыть в уральскую столицу 25 мая в 18:15 по местному времени. Вместо этого лайнер приземлился лишь в 08:08 следующего дня. Представители авиакомпании пояснили, что задержка была связана с технической неисправностью воздушного судна.

Еще один лайнер Azur Air, следовавший тем же маршрутом, опоздал 26 мая примерно на 2,5 часа. Причина задержки этого самолета не уточняется. Из-за сбоев в расписании Azur Air почти на три часа отложила обратный рейс в Турцию — вместо 10:25 пассажиров отправили в 13:00 по местному времени.

В конце марта стало известно, что суд оштрафовал российского перевозчика на 100 тысяч рублей за задержку отправления лайнера из Новокузнецка во Вьетнам в декабре 2016 года. Аналогичные санкции применили к авиакомпании и за отложенный на восемь часов вылет из Екатеринбурга в сентябре того же года.