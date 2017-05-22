Стали известны самые популярные российские курорты для активного отдыха

Сочинский курорт «Роза Хутор» признан самым популярным для активного летнего отдыха в 2017 году, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «ТурСтат».

Также второе и третье места в рейтинге курортов заняли Карачаево-Черкесский «Архыз» и «Белокуриха» на Алтайском крае соответственно, говорится в сообщении.

В десятку российских курортов также попали «Горки Город» (Сочи), «Армхи» (Ингушетия), «Шерегеш» (Кемеровская область), «Сорочаны» (Московская область), «Игора» (Ленинградская область), «Свияжские холмы» (Татарстан) и «БигВуд» (Мурманская область).

Ранее в Крыму рассказали, на что намерены потратить доходы от курортного сбора.