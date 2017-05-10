Названы самые популярные курорты России этим летом

Эксперты назвали самые популярные курорты России летом 2017 года. По данным аналитическое агентства "ТурСтат", в тройку лидеров попали Сочи, Анапа и Геленджик.

Как выяснилось, рейтинг составлен на основе анализа данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей. В итоге в первую десятку вошли пять курортов Краснодарского края, три города Крыма и по одному от Ставропольского края и Калининградской области. Так, на четвертой строчке разместилась Ялта, на шестой - Евпатория, а следом идут Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

- В Сочи, включая Адлер, Эсто-Садок и Лазаревское, на проживание туристы потратят в среднем 3,2 тысячи рублей в сутки, в Анапе - 2,9 тысячи, в Геленджике - 2,8 тысячи. В Ялте отель обойдется в 3,1 тысячи. Дешевле всего - в Евпатории (2 тысячи), Ейске (2,1 тысячи) и Новороссийске (2,2 тысячи), - рассказали в агентстве.

Причем проживание на Кубани и в Крыму бронируют в среднем на 10 ночей, а в Светлогорске и Кисловодске - на неделю.

Напомним, в 2016-м Сочи посетили 6,5 миллиона туристов, Анапу - 4,7 миллиона, Геленджик - более четырех миллионов, Ялту - два миллиона, Евпаторию - 744 тысячи, Новороссийск - более 600 тысяч, Ейск - более 600 тысяч, Алушту - 540 тысяч.