Блогер рассказал об оскорблениях российских туристов в Турции

Украинский блогер под псевдонимом Asket опубликовал в «Живом Журнале» информацию о негативном отношении к российским туристам в Турции со стороны отдыхающих из других стран.

Он привел рассказ российской путешественницы о происходящем в одном известном турецком отеле (название гостиницы и конкретный регион республики пользователь ЖЖ не уточнил).

По словам женщины, отдыхающие из Молдавии отказались общаться с ней и ее друзьями, узнав, из какой страны они родом. Похожим образом на другую группу российских туристов отреагировали приезжие из Украины и Грузии, которые при этом еще и нагрубили путешественникам, заметила она.

«И мы тут вот ходим, своих собираем, чтобы жалобы в отель написать, что же это такое? Мы же отдохнуть приехали, а с нами никто даже в волейбол играть не хочет», — заявила женщина.

Она добавила, что другие туристы также высказывают оскорбления в адрес президента России Владимира Путина . По словам отдыхающей, персонал гостиницы не понимает сути претензий россиян.

«Я думаю, еще до конца майских праздников интересных случаев на эту тему будет больше», — резюмировал Asket.