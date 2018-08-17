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Дефолт не угрожает России ни в каком виде
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Дефолт не угрожает России ни в каком виде 

Авторадио 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин рассказал, что дефолт сейчас не угрожает России. В экономике страны нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы. В интервью агентству ТАСС финансист пояснил, весь российский государственный долг, включая внешний, ниже 20% ВВП. И он сбалансирован по валютам. Ровно 20 лет назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых бумаг на общую сумму около 73 млрд долларов. Одной из главных причин кризиса было падение цен на нефть до 9 долларов за баррель. По расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от кризиса в августе 1998 года составили 96 млрд долларов.
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