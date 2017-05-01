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В аэропорту Мюнхена эвакуировали пассажиров задымившегося лайнера
Десятки пассажиров самолета Bombardier CRJ-900LR авиакомпании Lufthansa были эвакуированы за минуты до взлета. Двигатель лайнера задымился на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Франца-Йозефа Штрауса в столице Баварии, сообщает агентство DPA.
Самолет выполнял внутренний рейс из Мюхена в Падерборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). За несколько мгновений до взлета, около 11:30 по местному времени (12:30 мск) двигатель самолета задымился. Взлет был немедленно отменен, пассажиров эвакуировали по трапу прямо на ВПП, затем оттуда их доставили к терминалу.
Причины возгорания остаются неизвестными. Проводится расследование.
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