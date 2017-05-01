Страховщики составили рейтинг самых опасных стран для россиян

Страховщики отмечают, что более половины всех страховых случаев приходится на пять стран, лидером из которых стала Болгария - на ее счету почти 16 процентов от общего числа обращений. Отдыхающие в Болгарии россияне чаще всего жалуются на обострение хронических заболеваний - сердечную недостаточность, астму и гипертонию.

Второе место опасных для туристов стран досталось Испании (13 процентов обращений). Здесь наши граждане нередко подхватывают простудные заболевания, что связано с работой кондиционеров в жарком климате. Плюс сказывается непривычная еда, из-за которой могут возникать отравления.

На третьем месте располагается Таиланд (порядка 11 процентов страховых случаев).

В этой стране туристы часто обращаются к страховщикам с ушибами, вывихами и растяжениями, полученными в результате езды на скутерах. Замыкают рейтинг ОАЭ (7,5 процента) и Турция (5 процентов). Правда, в случае с турецкими курортами низкие цифры "опасности" вполне могут быть связаны с тем, что на прошлые майские праздники это направление для россиян было закрыто.

Кстати, в этом году вернувшаяся на российский рынок Турция смогла обогнать по популярности майского отдыха все остальные заграничные курорты. По данным турфирм, предпочтение ей отдали более 40 процентов тех, кто решил провести праздники за пределами своей страны. Как утверждают участники рынка, первенство Турции связано не только с отложенным спросом. Благодаря укреплению курса рубля цены на отдых за рубежом стали ниже прошлогодних примерно на 10-20 процентов.

Как рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, если исключить из списка Турцию, первые строчки, как и год назад, занимают Италия, Испания, Греция, Чехия, Венгрия и Кипр. Поток по всем европейским направлениям увеличился примерно на 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми доступными по цене стали трехдневные выезды в Прагу - порядка 300 евро на человека.

При этом, по словам Тюриной, туристы в этом году склонны сокращать траты на майские праздники и запрашивают самое дешевое размещение. "Это общая тенденция. Сейчас отели самого низкого уровня две-три "звезды" популярны даже в странах Юго-Восточной Азии, что еще несколько лет назад трудно было представить", - отметила она.

На внутреннем рынке главенствуют курорты Краснодарского края. При этом чаще отдыхающие едут именно на вторую половину майских праздников.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), отечественные направления вошли в топ-5 наиболее востребованных на майские праздники, но по сравнению с зарубежными они не лидируют. Большинство российских туристов предпочтут уехать в Краснодарский край и Крым, далее по числу заявок следуют Москва и Санкт-Петербург, отмечается в сообщении АТОР.

Также, по оценке аналитического агентства ТурСтат, десятку самых популярных городов России для путешествий на майские праздники образуют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород, Вологда, Псков, Екатеринбург и Кострома. Среди городов-курортов лидируют Сочи, Ялта и Кисловодск, отмечают в агентстве.