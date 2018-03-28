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В конце мая из Архангельска запустят первые рейсы в Сочи
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В конце мая из Архангельска запустят первые рейсы в Сочи 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Компания «Нордавиа» открывает рейсы Архангельск — Сочи — Архангельск в конце мая. Самолеты будут летать из Адлера в Талаги три раза в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-500.
— Перевозчик планирует выполнять рейсы по этому маршруту до 30 сентября. Время в пути около 3 часов 30 минут. Стоимость авиабилетов от 8 300 рублей в одну сторону в зависимости от периода, — пояснили в пресс-службе «Базэл Аэро».
Первый вылет в Сочи из Архангельска намечен на 26 мая, 12:05, прилететь северяне на юг должны ориентировочно в 15:50. Уже открыта продажа билетов, но вариантов «лайт» — то есть дешево и без багажа — нет. В наличии только «стандарт» (от 10 700 за билет в одну сторону) и «базовый» (от 22 100 рублей). Но уже 28 мая можно улететь за 8 400 рублей вместе с багажом.
Будущие пассажиры южного направления «Нордавии» надеются на то, что самолеты будут отправляться вовремя. Перевозчик известен своей непунктуальностью: в августе прошлого года компания преподнесла отпускникам сюрприз в виде переноса сразу трех рейсов — в Анапу, Москву и Санкт-Петербург. В середине марта 2018-го несколько дней подряд перевозчик отменял вечерние рейсы из Архангельска в московский аэропорт Домодедово. Тогда в компании происходящее объяснили «производственной необходимостью».
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