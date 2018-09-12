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«Аэрофлот» стал самой пунктуальной в мире компанией среди крупных авиаперевозчиков
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«Аэрофлот» стал самой пунктуальной в мире компанией среди крупных авиаперевозчиков 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
«Аэрофлот» по итогам августа в третий раз подряд занял первое место в мире по пунктуальности среди крупнейших авиакомпаний, сообщает пресс-служба авиаперевозчика со ссылкой на отчет британского исследовательского агентства OAG.
Среди всех авиакомпаний мира «Аэрофлоту» досталась третья позиция рейтинга. В сообщении отмечается, что большая часть авиаперевозчиков из топ-20 — небольшие авиакомпании. За август почти 90% рейсов «Аэрофлота» прибыли в пункт назначения по расписанию.
Отчет о пунктуальности авиакомпаний «On Time Performance report» от OAG составляется ежемесячно как для авиакомпаний, так и для аэропортов.
11 сентября в Росавиации сообщили, что авиакомпания «Аэрофлот» нарастила перевозки пассажиров в августе на 11,7% в годовом выражении — до 3,6 млн пассажиров.
Парк воздушных судов компании «Аэрофлот» составлял 228 единиц на начало 2018 года. Он по большей части состоит из воздушных судов семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi SuperJet 100.
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