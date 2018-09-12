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«Аэрофлот» оказался самой пунктуальной авиакомпанией
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«Аэрофлот» оказался самой пунктуальной авиакомпанией 

Lenta.ru + ещё 5 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
«Аэрофлот» занял первое место в мире среди крупнейших авиакомпаний по пунктуальности уже третий месяц подряд в мировом рейтинге Топ-30 по объему операций. Об этом говорится в отчете британского исследовательского агентства OAG.
Пунктуальность — один из наиболее надежных и авторитетных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. OAG обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаний и 4 тысячи аэропортов.
В отечете исследовательского агентства отмечается, что почти 90 процентов рейсов отечественного национального перевозчика прибывают в пункт назначения по расписанию. Данная позиция — беспрецедентно высокое достижение для глобального магистрального перевозчика. В рейтинге самых пунктуальных превалируют небольшие авиакомпании из конца первой, второй и даже третьей сотни, по масштабам операционной деятельности.
Необходимо отметить, что в авиационной отрасли пунктуальность является одним из определяющих факторов индекса удовлетворенности пассажира. Чем выше показатель пунктуальности — тем больше пассажиров выбирают авиакомпанию, которые в конечном итоге выбирают именно такую компанию для деловых и транзитных путешествий. Пунктуальность также наглядно говорит о грамотном и эффективного управления авиакомпанией.
Отчет о пунктуальности авиакомпаний «On Time Performance report» от OAG — наиболее авторитетный мировой рейтинг, который публикуется ежемесячно.
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