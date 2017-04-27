В Крыму насчитали только четверть готовых к курортному сезону пляжей

Из 428 крымских пляжей к началу курортного сезона, который стартует 1 мая, на данный момент готовы только 109. Об этом сообщила зампредседателя правительства Республики Крым (РК) Лариса Опанасюк на селекторном совещании с главами муниципалитетов, передает «Крыминформ».

Как отметила Опанасюк, такая статистика следует из количества обращений пользователей пляжных территорий в Роспотребнадзор за санитарно-эпидемиологическими заключениями. «Городской округ Алушта — 13 из 97 пляжей, Евпатория — 32 из 95, Керчь — 3 из 8, Саки — 3 из 10, Судак — 21 из 27, Феодосия — 1 из 43, Ялта —14 из 88, Бахчисарайский район — 16 из 18, Ленинский район — 0 из 7, Сакский район — 1 из 16, Симферопольский район — 1 из 10, Черноморский район — 4 из 8. Заявок от пользователя единственного пляжа в Раздольненском районе не поступало», — перечислила вице-премьер.

Вместе с тем, по ее словам, предварительную работу с муниципалитетами относительно подготовки пляжей к сезону начали еще в ноябре 2016 года. «Я думаю, основная причина, по которой не выполнена эта работа, — главы администраций не брали это под свой личный контроль», — пояснила Опанасюк.

24 апреля глава региона Сергей Аксенов задал вопрос подчиненным о готовности пляжей к сезону и пообещал в первых числах мая лично проинспектировать береговую линию.

В январе Массандровский пляж в Ялте попал в четверку «самых сексуальных» прибрежных зон отдыха в Европе, согласно рейтингу, который составил портал Argo hilia Travel News. Редакторы сайта назвали этот пляж «лучшим и самым интересным» в Крыму. Журналисты указали, что поблизости расположено множество хороших ресторанов, где туристы смогут утолить голод.