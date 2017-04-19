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Украинским туристам предложили отдых «неизвестно где»

Украинским туристам предложили отдых «неизвестно где»
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На Украине заработал туристический сервис Secret Ticket, создатели которого предлагают двухдневные поездки-сюрпризы по стране. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.
Для отдыхающих создаются туры, включающие в себя билет на автобус или поезд (чаще всего плацкарт), ночь проживание в отеле/хостеле, а также рекомендации по посещению достопримечательностей и других интересных мест в конкретном городе.
Клиент Secret Ticket узнает о том, куда именно он отправляется, лишь за день до путешествия. В список направлений входят города, не особенно известные среди туристов. Издание 34travel уточняет, что пока в базе сервиса 10 населенных пунктов, но она будет постоянно дополняться.
«Секретные» туры стартуют с 15 мая, но бронировать их можно уже сейчас. Стоимость поездки в апреле составит 1 190 гривен (примерно 2,5 тысячи рублей) при заказе на одного отдыхающего. Если к нему присоединится еще один турист или несколько, то они заплатят уже 700 гривен или 1,5 тысячи рублей с человека.
В мае цены вырастут — 1 890 гривен (3,9 тысячи рублей) в первом случае и 995 гривен (2,1 тысячи рублей) при втором варианте.
Создатели Secret Ticket также обещают десять процентов от стоимости каждого «секретного» тура тратить на организацию экскурсий для воспитанников детских домов.
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