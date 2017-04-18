Отели в Сочи повысили цены на отдых летом на 15%

Стоимость проживания в отелях в Сочи в летний период текущего года повысится в среднем на 15%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что часть российских туроператоров заявили, что в этом сезоне отели в Сочи подняли цены на 10-15%.

В свою очередь глава туроператора "Мультитур" Дмитрий Шаров отметил, что среднее подорожание гостиниц в этом сезоне оценивается в пределах 7-12%.

Как стало известно, наименьший рост цен показывают отели высокого уровня - около 5%.

Ранее сообщалось, что Крым определился с ценами на отдых летом.