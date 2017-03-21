На майские праздники российские туристы поедут в Турцию и Крым

Наибольшим спросом у россиян среди внутренних направлений на майские праздники пользуется Крым, среди зарубежных — Турция. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и ведущими туроператорами выяснило, где россияне будут отдыхать на длинных майских праздниках. Лидирующие позиции среди российских туристических направлений занимают Крым (58 % поисковых запросов), Сочи и курорты Краснодарского края (30 %), Санкт‑Петербург и Ленинградская область (2 %) », — говорится в сообщении.

Туристы также интересуются отдыхом в Ярославской, Владимирской, Калининградской областях, Москве и Подмосковье, Карелии и Ставропольском крае. Объем бронирований авиабилетов по России на май 2017 года вырос на 12 % по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелеты внутри страны составляет 5598 рублей, что на 35 % ниже, чем годом ранее.

«Из зарубежных направлений в мае 2017 года лидером стала Турция (32 % поисковых запросов), высоким спросом также пользуются путевки на Кипр (8 %) и в Грецию (7 %) », — уточнили в ведомстве.

Популярны и европейские направления, в частности, Италия и Чехия. Также спросом пользуются Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Доминикана.