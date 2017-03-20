400 россиян застряли в Доминикане на сутки

Четыреста российских туристов застряли в Доминиканской Республике. Рейс 3518 авиакомпании Nord Wind в Москву из Пунта Кана задержан более чем на сутки. Причиной задержки стала неисправность авиалайнера.

Пострадавшими от задержки стали клиенты турфирмы "Пегас Туристик", сообщает "Интерфакс". Туристам обеспечено проживание и питание. Отдыхающим пообещали, что вместо 19 марта, они вылетят на родину 20 или 21 марта. Таким образом их прибытие в Шереметьево отложено на пару дней.