АТОР прогнозирует сокращение стоимости туров в Египет в 2017 году на 30%

Цены на отдых в Египте в 2017 году могут снизиться на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей туристического офиса Египта в РФ и управления по развитию туризма Египта.

Как сообщил председатель управления по развитию туризма Египта Хишам-эль-Демери, после открытия регулярного авиасообщения с Египтом стоимость туров для россиян не просто останется на уровне 2015 года, но может снизиться. В частности, туры могут стоить до 30% дешевле, чем до запрета авиасообщения.

Представители Управления по развитию туризма объясняют это разнонаправленным курсовым движением у египетского фунта и российского рубля. Так, если на момент прекращения авиасообщения $100 стоили 6800 руб. и 1100 египетских фунтов (соотношение 6,18), то сегодня эта же сумма равняется 5800 руб. и 1700 египетским фунтам (соотношение 3,4).

Таким образом, даже если цены на туры в самом Египте будут зафиксированы в долларах на уровне 2015 года, рублевые цены в сезон 2017 года на туры в Египет в России будут ниже, чем в 2015-м, и как минимум на 30%, поясняют представители египетских туристических властей. По их мнению, это сможет сделать туры в Египет привлекательными даже в первое время после открытия авиасообщения, когда полетные программы будут основаны на регулярных рейсах с относительно высокой стоимостью перевозки.

Даже если будет открыто только регулярное авиасообщение с Каиром, туристические власти и бизнес Египта готовы предложить российским туроператорам новые туристические программы, которые позволят сделать стоимость отдыха конкурентной, несмотря на относительно высокую цену билетов на регулярных рейсах.

Это могут быть, например, комбинированные туры с экскурсионной программой по Каиру и предместьям, где расположены археологические достопримечательности, с последующим вылетом на морские курорты бортами внутренних египетских авиалиний.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что российские специалисты проведут инспекцию аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в течение нескольких месяцев, а работа по аэропорту Каира “по сути завершена”.