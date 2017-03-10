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Пользователи Рамблера выбирают логотип "Золотого кольца"
Портал «Рамблер/новости» стал официальной площадкой для выбора лучшего логотипа туристического маршрута «Золотое кольцо России» Пользователи «Рамблера» смогут выбрать из шести вариантов логотипов, созданных дизайнерами Ярославской и Владимирской области, а также Центром молодежного туризма.
Символика будет использоваться для продвижения «Золотого кольца» в регионах, у каждого города-участника она своя. План празднования 50-летия маршрута «Золотое кольцо России» включает более сорока мероприятий, которые будут проходить в течение года в разных городах России. Это, в том числе, Суздаль, Плес, Сергиев Посад, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль Залесский, Углич, Нерехта, Владимир, Кострома, Малоярославец и другие.
Голосование осуществляется при поддержке портала культурного наследия России «Культура РФ» и Министерства культуры РФ.
«Золотое кольцо России» представляет собой туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры страны. Многие из этих городов были центрами народных ремесел.
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