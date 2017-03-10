Пользователи Рамблера выбирают логотип «Золотого кольца»

Портал «Рамблер/новости» стал официальной площадкой для выбора лучшего логотипа туристического маршрута «Золотое кольцо России» Пользователи «Рамблера» смогут выбрать из шести вариантов логотипов, созданных дизайнерами Ярославской и Владимирской области, а также Центром молодежного туризма.

Символика будет использоваться для продвижения «Золотого кольца» в регионах, у каждого города-участника она своя. План празднования 50-летия маршрута «Золотое кольцо России» включает более сорока мероприятий, которые будут проходить в течение года в разных городах России. Это, в том числе, Суздаль, Плес, Сергиев Посад, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль Залесский, Углич, Нерехта, Владимир, Кострома, Малоярославец и другие.