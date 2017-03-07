Определен самый популярный у россиянок вид отдыха

Большинство россиянок в 2017 году предпочтут провести отпуск на пляже. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса momondo после опроса, участникам которого разрешалось отметить несколько вариантов. Оказалось, что пляжный отдых выбрали 66 процентов участвовавших в исследовании женщин. На второе место по востребованности попали поездки на дачу. Такой ответ дали 44 процента респонденток. Замкнули тройку экскурсии (35 процентов).

PR-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова также заявила, что пляжный отдых пользуется наибольшей популярностью у россиянок.

Как передают dni.ru, на втором месте находится экскурсионный туризм. Причем так отдыхать любят либо незамужние дамы, либо те, кто отправляются в поездку без супруга и детей, отметила Аханова.

Эксперт также добавила, что российские мужчины и женщины, состоящие в браке, все чаще предпочитают путешествовать по отдельности.

В феврале сообщалось, что менее половины россиян готовы оплачивать все расходы во время отдыха с партнершей.