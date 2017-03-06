"Победа" зашьет кармашки в пассажирских креслах

"Мы провели интересный эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты. Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету", — сообщил Калмыков.

Он пояснил, что мусор пассажиры передают бортпроводникам в течение всего полёта.

Бортовые журналы пассажирам будут предлагать бортпроводники, что, как ожидается, повысит привлекательность издания для рекламодателей.