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"Победа" зашьет кармашки в пассажирских креслах
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" зашьет кармашки в пассажирских креслах, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.
"Мы провели интересный эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты. Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету", — сообщил Калмыков.
Он пояснил, что мусор пассажиры передают бортпроводникам в течение всего полёта.
Бортовые журналы пассажирам будут предлагать бортпроводники, что, как ожидается, повысит привлекательность издания для рекламодателей.
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