В Шереметьево пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса в Таиланд

В московском аэропорту Шереметьево пассажиры авиакомпании «Роял Флайт» устроили бунт из-за задержки рейса в Таиланд. Их вылет задержан на 14 часов. Официальный представитель компании к пассажирам не выходит, сообщает Life

«Банальная история с задержкой чартерного рейса в Таиланд на 14 часов разворачивается в интересном ракурсе. Выяснилось, что компания в последнее время периодически задерживает рейсы, в том числе из-за технических проблем. В конкретном случае ссылаются на неисправность бортового компьютера и просят ждать его ремонта. Возникает ощущение, что самолёт хотят «лишь бы отправить». Официальный представитель компании так и не появился, зовём его с 5 утра. Замена борта не планируется, так как их нет», - рассказал один из пассажиров.

Отмечается, что вылет перенесен еще на несколько часов.