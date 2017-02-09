Туроператоры отказываются от горящих туров

Российские туроператоры практически полностью отказались от продажи горящих туров из-за затянувшегося кризиса в отрасли, сообщает газета «Коммерсант»

Участники рынка рассказали, что ранее на такие туры приходилось минимум 15% продаж, но сейчас их практически не осталось. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что сейчас на горящие туры приходится не более 3-5 процентов продаж.

Это произошло из-за массового демпинга на туристическом рынке, который впоследствии стал одной из основных причин череды банкротств и последовавшего кризиса на рынке организованного туризма летом 2014 года.

По словам представителя «ОнлайнТур» Игоря Блинова, компании также стали отказываться от чартерных рейсов и перестали выкупать блоки мест в гостиницах.

«Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы»,— объясняет он.

Ломидзе также отметила, что на сокращение количества горящих туров повлиял запрет на полеты в Египет, который действует с конца 2015 года. По ее мнению, возврат рейсов может привести к росту сегмента горящих туров.