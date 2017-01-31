В Крыму назвали цены на отдых в 2017 году

Сутки отдыха в санаториях на Южном берегу Крыма в августе 2017 года обойдутся туристам в среднем в 3500 рублей на человека. С таким заявлением выступила заместитель министра курортов и туризма Крыма Анна Нерозина . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

По словам Нерозиной, подобная цена была сформирована после сравнения цен на отдых летом 2017 года и изучения рынка туристических услуг. Также в изучение входили цена на путевки, включающие размещение гостя в номере класса «стандарт», трехразовое питание и базовое лечение. Для малых отелей, а также гостиниц уровня «три», «четыре» и «пять звезд» для сравнения использовались цены на номера для двоих гостей с включенным завтраком. Отдых в санаториях Западного берега Крыма обойдется гостям примерно в 2930 рублей в сутки на человека, в санаториях Восточного Крыма – 2445 рублей в сутки.