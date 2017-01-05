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Чечня ждет до 100 тысяч туристов в 2017 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика превращается в один из туристических центров РФ и ждет в 2017 года до 100 тысяч туристов.
"В этом году ждем до ста тысяч туристов. Для их приема есть вся необходимая инфраструктура", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.
Он также отметил, что в минувшем году в Чечне побывали более 80 тысяч человек, не считая неорганизованных туристов и групп. Излюбленными местами, по словам Кадырова, стали Грозный, Аргун, Гудермес, Беной, Кезеной-Ам, Шатой, Шарой, Итум-Кали, Ведучи.
"Мы ранее поставили перед собой цель превратить Чечню в один из туристических центров страны. И эту задачу успешно решаем. Туристы со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья круглый год посещают республику", — добавил Кадыров.
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