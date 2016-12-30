В Шереметьево возникли огромные очереди

Пассажиры столичного аэропорта Шереметьево столкнулись с огромными очередями. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру».

По данным издания, пассажирам приходится несколько часов ждать, чтобы сдать багаж и получить посадочные талоны. Самые длинные очереди образовались в терминале D, у стоек с 50-й по 90-ю. Там регистрируются вылетающие за рубеж туристы. Их скопилось около 800 человек.

Уточняется, что у пунктов самостоятельной регистрации багажа для пассажиров «Аэрофлота» очередей нет.

Ранее сообщалось, что 30 декабря станет самым загруженным для московских аэропортов днем за все предпраздничные и новогодние дни. Число пассажиров в пятницу увеличится на 20 процентов по сравнению с другими датами.