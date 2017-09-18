70-летний музыкант The Rolling Stones заявил о необходимости ежедневного секса

Гитарист британской группы The Rolling Stones Ронни Вуд заявил, что людям необходимо заниматься сексом каждый день. Так он ответил на вопросы издания The Guardian.

Любовью всей его жизни, по собственному признанию, стала жена Салли. Вуд также отметил, что хотел бы меньше тратить время впустую, если бы мог что-то изменить в прошлом.

Помимо прочего, 70-летний гитарист рассказал шутку: «Смиренный унаследует Землю, если никто не против».

В августе Ронни Вуд признался, что боролся с раком легких. По его словам, заболевание выявили при плановом обследовании три месяца назад, но он никому о нем не рассказал, кроме жены.