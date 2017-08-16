Скончалась старейшая актриса МХТ имени Чехова

Советская и российская актриса театра и кино Кира Головко , игравшая на сцене МХТ имени Чехова около 80 лет, умерла в возрасте 99 лет, передает РИА «Новости»

"Кира Николаевна Головко скончалась на сотом году жизни. Послезавтра состоится прощание с актрисой в Портретном фойе Художественного театра. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище, она будет похоронена рядом с мужем", — сообщили в театре.

Головко будет похоронена на Новодевичьем кладбище 18 августа.

Кира Николаевна Головко (11 марта 1919, Ессентуки — 16 августа 2017, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, лауреат Сталинской премии (1947), народная артистка РСФСР (1957).