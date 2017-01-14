Московская полиция задержала актрису во время спектакля

Московская полиция задержала режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву во время уличного спектакля "Неявные воздействия". Стражи порядка приняли постановку за реальность и решили, что актриса, по сценарию заявляющая о самоубийстве, на самом деле хочет покончить с собой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Актриса Марина Карлышева была задержана во время спектакля "Неявные воздействия". По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида», — сказано в сообщении.

В итоге полицейским объяснили, что они видели постановочное действо. Стражи порядка принесли извинения и удалились.

Действие представления "Неявные воздействия" разворачивается не на сцене, а в городском пространстве: на улицах, в заброшенных домах, метро. При этом спектакль проводится совместно со зрителями, которые становятся его равноправными участниками.