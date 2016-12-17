Хворостовский удивил врачей

Оперный певец Дмитрий Хворостовский , борющийся с раком мозга, сейчас находится в петербургской клинике, где начал репетиции концертов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Дни.ру»

Артиста госпитализировали в больницу с пневмонией в декабре. Из-за этого он был вынужден перенести свое выступление в Екатеринбурге, которое должно было состояться 28 декабря 2016 года. Концерт назначили на февраль 2017 года. Поэтому Хворостовский уже готовится и репетирует прямо в больнице, чем удивляет окружающих.

#MoscowNights: Celebrating 10 years of #HvorostovskyAndFriends at @statekremlinpalace. Now we’re in #StPetersburg, ready for tomorrow at #БКЗОктябрьский! (Photos: Alexey Molchanovsky) Фото опубликовано Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Дек 17 2016 в 8:46 PST

По словам представителя организаторов гастролей, артист после процедур идет на поправку. По данным СМИ, Новый год и Рождество оперный певец встретил в больнице.