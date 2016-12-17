Хворостовский удивил врачей
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Рамблер/новости

Хворостовский удивил врачей

Хворостовский удивил врачей
Фото:
Оперный певец Дмитрий Хворостовский, борющийся с раком мозга, сейчас находится в петербургской клинике, где начал репетиции концертов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Дни.ру».
Артиста госпитализировали в больницу с пневмонией в декабре. Из-за этого он был вынужден перенести свое выступление в Екатеринбурге, которое должно было состояться 28 декабря 2016 года. Концерт назначили на февраль 2017 года. Поэтому Хворостовский уже готовится и репетирует прямо в больнице, чем удивляет окружающих.
По словам представителя организаторов гастролей, артист после процедур идет на поправку. По данным СМИ, Новый год и Рождество оперный певец встретил в больнице.
Екатеринбург Культура Санкт-Петербург Театр Еще 1 тег
Дмитрий Хворостовский
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