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Хворостовский удивил врачей
Оперный певец Дмитрий Хворостовский, борющийся с раком мозга, сейчас находится в петербургской клинике, где начал репетиции концертов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Дни.ру».
Артиста госпитализировали в больницу с пневмонией в декабре. Из-за этого он был вынужден перенести свое выступление в Екатеринбурге, которое должно было состояться 28 декабря 2016 года. Концерт назначили на февраль 2017 года. Поэтому Хворостовский уже готовится и репетирует прямо в больнице, чем удивляет окружающих.
#MoscowNights: Celebrating 10 years of #HvorostovskyAndFriends at @statekremlinpalace. Now we’re in #StPetersburg, ready for tomorrow at #БКЗОктябрьский! (Photos: Alexey Molchanovsky)
Фото опубликовано Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky)
По словам представителя организаторов гастролей, артист после процедур идет на поправку. По данным СМИ, Новый год и Рождество оперный певец встретил в больнице.
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