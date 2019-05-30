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Тест: ЕГЭ по истории 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Вот и пришла пора для сдачи единого государственного экзамена. Школьники готовились к этому периоду долгое время. Кому-то, возможно, было легко, кому-то — гораздо сложнее, но одно можно сказать наверняка — нервничают одинаково сильно все. Как известно, 31 мая многие ученики будут сдавать ЕГЭ по истории, и для нас — взрослых этот момент очень волнительный. Но сегодня у вас есть возможность испытать на себе, что чувствуют школьники во время того, когда сдают этот экзамен.
Проверьте, а сдадите ли вы ЕГЭ по истории?
Тесты , Другое
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