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Тест: Вы знаете кумиров прошлого?
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Тест: Что вы знаете о кумирах СССР?
Рамблер
3 часа назад
Фото: РИА Новости
Комментарии
20
Кумирами XX века для россиян, согласно
опросу ВЦИОМ
, остаются Гагарин, Высоцкий и Жуков. А что скажите вы? Что вам известно о жизни советских знаменитостей?
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