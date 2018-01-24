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Тест: Вы знаете кумиров прошлого?
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Тест: Что вы знаете о кумирах СССР? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кумирами XX века для россиян, согласно опросу ВЦИОМ, остаются Гагарин, Высоцкий и Жуков. А что скажите вы? Что вам известно о жизни советских знаменитостей?
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