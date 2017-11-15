Тест: насколько вы грамотны?

Русский язык по праву считается одним из самых сложных в мире. Для "несчастных" иностранцев понять все тонкости нашей речи — непосильный труд. Но зачастую и сами "носители" не справляются с каверзами великого и могучего. Проверите себя?