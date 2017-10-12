Загадка: Какого цвета эти кеды?

Загадка: Какого цвета кеды?

В интернете новый мега-спор. После того как женщина из Британии задала вопрос своим друзьям в Facebook о цвете этих кроссовок, пользователи по всему миру разделились на два лагеря. А к какому примкнете вы и ваши знакомые?