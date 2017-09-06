Тест: Вы сексоголик?

Просмотр порнографии снижает удовольствие от секса, выяснили ученые. Если человек думает о сексе слишком много, просмотр фильмов для взрослых может стать его привычным занятием. Пройдите этот тест и узнайте, не страдаете ли вы сексоголизмом.